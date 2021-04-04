نيمار يطرد للمرة الثانية ويوقف مفاوضاته مع سان جيرمان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تلقى النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان، البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة فريقه ضيفه ليل "السبت"، بعد اشتباكه مع تياغو ديالو مدافع ليل، ليخرج مطرودا بالبطاقة الحمراء، فيما تلقى باريس سان جيرمان هزيمة مؤثرة في عقر داره (0-1)، من ليل في مباراتهما ضمن الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأظهرت فيديوهات انتشرت عقب المباراة، محاولة اشتباك بين نيمار وتياغو، في الممر المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، وتدخل رجل الأمن لفض الاشتباك، فيما وضح حالة الغضب على نيمار، بعدما تعرض للطرد للمرة الثانية منذ بداية الموسم الجاري للدوري الفرنسي.

والجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الكتالونية، أشارت إلى أن نيمار أوقف محادثات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لرغبته في العودة إلى برشلونة، واللعب إلى جوار صديقه ليونيل ميسي، بعد علمه ببقاء النجم الأرجنتيني مع البارسا.

وأضافت الوكالة، إلى أن نيمار أبلغ إدارة خوان لابورتا رئيس برشلونة، برغبته في العودة للبارسا، واستعداده لتخفيض راتبه، بما يتناسب والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه النادي الاسباني.

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