ليفربول يستعد للريال بثلاثية في شباك أرسنال

المصدر: د ب ا

أكد ليفربول على استعادة اتزانه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه أرسنال "السبت" في المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وقفز ليفربول من المركز السابع إلى الخامس رافعا رصيده إلى 49 نقطة بفارق الأهداف أمام ويستهام قبل مباراة ويستهام مع مضيفه وولفرهامبتون بعد "الاثنين" في ختام منافسات هذه المرحلة.

وفي المقابل ، تجمد رصيد أرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع حيث تلقت طموحات الفريق لحجز أحد المقاعد الأوروبية لطمة كبيرة بهذه الهزيمة.

ورفع الفوز الكبير معنويات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ولكن البديل البرتغالي دييجو جوتا عزز القدرات الهجومية لليفربول في الشوط الثاني وأسفر هذا عن ثلاثة أهداف في غضون 18 دقيقة.

وسجل الأهداف كل من دييجو جوتا في الدقيقتين 64 و82 والمصري الدةلي محمد صلاح في الدقيقة 68 .

وبدأ الفريقان المباراة بشكل جيد مع تفوق نسبي لليفربول الذي كاد يسجل هدف التقدم في الدقيقة 14 من خلال تسديدة البرازيلي فابينيو ولكن الكرة مرت خارج القائم.

وبمرور الوقت ، دخل أرسنال في أجواء المباراة تدريجيا وأصبح الأداء سجالا بين الفريقين ، ولكنهما فشلا في هز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ، دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال باللاعب سيدريك سواريز بدلا من كيران تيرني.

وزادت سرعة الأداء كثيرا عما كانت في الشوط الأول وضاعف ليفربول من ضغطه الهجومي ما دفع أرتيتا للدفع باللاعب المصري محمد النني بدلا من داني سيبايوس في وسط الملعب لتجديد دماء الفريق.

وفي المقابل ، أجرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تغييره الأول في الدقيقة 61 بنزول المهاجم دييجو جوتا بدلا من المدافع أندي روبرتسون لتدعيم القدرات الهجومية للفريق.

وكافأ جوتا مدربه بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 64 بعد ثلاث دقائق من نزوله.

وجاء الهدف اثر هجمة منظمة مرر منها صلاح الكرة إلى ترينت ألكسندر أرنولد في الناحية اليمنى ليمررها الأخير عرضية ويقابلها جوتا بضربة رأس قوية سكنت المرمى في الزاوية العليا اليمنى بعدما فشلت محاولة الحارس لإبعادها.

ولم يمهل ليفربول مضيفه أي فرصة للرد حيث استغل صلاح هجمة سريعة للفريق وتمريرة طولية من فابينيو ، وسجل الهدف الثاني عندما تقدم بالكرة من الناحية اليمنى وتخلص ببراعة من المدافع جابرييل ماجاليس لينفرد بالحارس ويسدد الكرة من بين قدميه لتتهادى داخل المرمى في الدقيقة 68 .

وواصل ليفربول ضغطه الهجومي لزيادة رصيده من الأهداف ، ونجح في هذا من خلال تسجيل الهدف الثالث بتوقيع جوتا في الدقيقة 82 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة مرر منها أرنولد الكرة إلى صلاح في الناحية اليمنى ليمررها الأخير بدوره إلى ساديو ماني المتحفز داخل منطقة الجزاء حيث حاول ماني تهيئتها لنفسها ولكن الكرة تهيأت أمام جوتا الذي اقتنصها بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

وواصل ليفربول محاولاته في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن الحظ عانده في أكثر من فرصة لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة.

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