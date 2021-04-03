وست بروميتش يفاجئ تشيلسي بهزيمة قاسية في عقر داره

المصدر: البيان الإلكتروني

مني فريق تشيلسي الإنجليزي بهزيمة قاسية مساء اليوم من نظيره وست بروميتش على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الـ 30 لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2-5.

أحرز هدف تشيلسي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 27 ، ثم أدرك لاعب وست بروميتش ماثيو بيريرا بتسجيل هدفين، وأنهى وست بروميتش الشوط الأول متقدما 2 / 1، وفي الشوط الثاني أضاف كالوم روبينسون هدفاً في الدقيقة 63، بينما أضاف مباي دياني الهدف الرابع في الدقيقة 68، وقلص الفارق لتشيلسي ماسون مونت في الدقيقة 71.

وبهذه النتيجة توقف رصيد فريق تشيلسي عند 51 نقطة، بينما رفع فريق وست بروميتش رصيده إلى 21 نقطة.

ودخل فريق تشيلسي المباراة بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي.

الدفاع: روديجير، تياجو سيلفا، أزبليكويتا.

الوسط: ألونسو، كوفازيتش، جورجينيو، جيمس.

الهجوم: زياش، بوليستش، فارنر.

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