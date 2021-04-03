إيهيناتشو يمدد تعاقده مع ليستر سيتي حتى 2024

أعلن نادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه مدد تعاقده مع المهاجم النيجيري الدولي كليتشي إيهيناتشو حتى 2024.

وأحرز إيهيناتشو 32 هدفا في 117 مباراة خاضها مع ليستر سيتي في جميع المنافسات منذ انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي في 2017.

ونقل الموقع الرسمي للنادي عن إيهيناتشو قوله "استمتعت كثيرا خلال وجودي هنا.

"المسيرة لم تكن سهلة.. لكن هناك الكثير من الأشخاص الطيبين وهم يجعلونني أشعر بالارتياح وبأنني محل ترحيب منذ وصولي".

ويحتل ليستر المركز الثالث بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 56 نقطة من 29 مباراة وسيلتقي مع ضيفه مانشستر سيتي صاحب الصدارة في وقت لاحق من اليوم السبت.



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