دورتموند: هالاند ليس للبيع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد بوروسيا دورتموند، على مينو رايولا، وكيل اللاعب إيرلينغ هالاند، بأن المهاجم النرويجي ليس للبيع هذا الصيف، لكن موقفهم ربما يتغير إذا خسروا التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ رايولا في إثارة الاهتمام بالنجم النرويجي بعد سفره ووالد اللاعب إلى برشلونة ومدريد أول من أمس، لإجراء محادثات مع أكبر فريقين في إسبانيا بشأن صفقة انتقال صيفية محتملة.

ويسافر رايولا ووالد هالاند إلى إنجلترا اليوم، لبدء محادثات مع تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول، في جولة مفاوضات جديدة مع جميع الأندية الساعية للتعاقد مع المهاجم النرويجي.

ولدى هالاند بند جزائي في عقده لا يبدأ حتى الصيف المقبل، لكن أداءه مع دورتموند كان مثيراً للإعجاب لدرجة أن عدداً من الأندية الرائدة في أوروبا حريصة على التفاوض معه من الآن.

في حين، وضع دورتموند سعراً قدره 154 مليون جنيه استرليني للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، والذي وصل فقط من ريد بول سالزبورغ في يناير 2020، لكن المدير الرياضي مايكل زورك يصر على أنهم أكدوا على رايولا بأنهم لا يرغبون في البيع هذا الصيف.

وفي حديثه إلى «سكاي» الألمانية، قال زورك: «تحدثت إلى رايولا، وأوضحنا نيتنا، ونحن نخطط على المدى الطويل مع هالاند، والشائعات لا يجب التعامل معها على الإطلاق، وأنا أستطيع أن أراه معنا لفترة طويلة».

ومع ذلك، أكد موقع «كيكر» الألماني، أن دورتموند سيفكر في التفاوض حول التخلي عن مهاجمه مقابل 154 مليون جنيه استرليني، إذا خسر التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز