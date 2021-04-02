زيدان يكشف الموقف من عودة هازارد

المصدر: إعداد- عزالدين جادالله

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عدم وجود جدولاً زمنياً لعودة إيدن هازارد من الإصابة وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال:" علينا أن نمضي خطوة بخطوة ولا نستطيع بالضبط تحديداً موعداً نهائياً لعودته حتى نراه يلعب بشكل فعلي إذا كان في غضون ثلاثة أيام فهذا أفضل أو في غضون 10 أيام فنحن سنكون سعداء أيضاً لأنه أفضل,

وتابع زيدان:" بخصوص إصابة راموس لا أحد يتحمل المسؤولية لا المنتخب الإسباني ولا ريال مدريد وهذه أشياء تحدث في كرة القدم ولا يتحملها أحد وعلينا أن نتقبلها، وفي كل الأحوال نتمنى أن يكون معنا دائماً وعلينا أن نفكر في اللاعبين الذين سيكونون معنا.

وأضاف:" بخصوص نهاية عقد راموس مع ريال مدريد وما إن كان سينتقل إلى نادٍ آخر فليس لدي علم عن ما سينوي اللاعب فعله لكن آمل في أن يستمر.

وكانت تقارير إسبانية كشفت عن مشاركة إيدين هازارد وطوني كرونس وتواجدهما بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية الخاصة بالفريق الملكي صباح اليوم الجمعة.

وعانى كروس من إصابة عضلية تعرض لها خلال تواجده مع منتخب ألمانيا قبل أسبوعين، بينما تعرض هازارد تعرض لإصابة في الكاحل قبل 3 أسابيع.

ومن المتوقع أنّ يتم استدعاء هازارد وكروس لقائمة الفريق، لملاقاة إيبار غدًا.

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