العثور على إصبع خيتاج المفقود

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

فقد خيتاج بليف مقاتل «إم إم إيه»، إصبعاً أثناء مباراته مع ديفين جودال، والذي فاز بالمباراة التي جرت في فيلادلفيا، على لقب الوزن المتوسط بعد الجولة الثانية، لعدم تمكن خيتاج من إكمال اللقاء.

واضطر معلق المباراة السؤال عما إذا عثر أحدهم على الإصبع المفقود، قبل أن يجدها المقاتل داخل قفازه، ويتم نقله فوراً إلى المستشفى، وينجح الأطباء في إعادة توصيل الأصبع المقطوع لليد اليسرى للمصارع الأولمبي الحر السابق.

وقال خيتاج: «في الجولة الثانية، أمسك منافسي بيد واحدة، وشعرت بأن إصبعي ينكسر، واستمر في سحب إصبعي، وعندما انتهت الجولة الثانية، رأيت عظامي خرجت من مكانها وأن أصبعي ليس موجوداً».

وأصر خيتاج، على أنه سيستأنف النتيجة أمام لجنة ولاية بنسلفانيا الرياضية، لأن فوز المنافس، تم بطريقة غير قانونية، فيما أكد جودال، أنه لا يتذكر الكثير من الحادثة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز