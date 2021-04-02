هالاند برشلوني ومبابي مدريدي.. توازن مطلوب في الليغا

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

توازن القوى والنجومية مطلوب في قمة الليغا الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، وهو يتجسد في الصراع على مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، جناح نادي باريس سان جيرمان، حيث يركز الريال على مبابي، وبرشلونة على هالاند، وهو توازن إن تم ستحافظ الليغا على نجوميتها، وستكون مباريات القمة ممتعة وتعيد صراع (ميسي – رونالدو) بعكس حال انضمام النجمين لفريق واحد.

تقاسم النجومية

وبات سيناريو تقاسم النجومية واضحاً، خاصة بعد أن حط مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النرويجي إرلينغ هالاند، ووالد الأخير آلف-إينغه في برشلونة الخميس للتفاوض على انتقاله إلى العملاق الكاتالوني، وذلك بحسب مقطع فيديو نشرته صحيفة "سبورت" الرياضية.

ومع عنوان "قنبلة: مينو رايولا ووالد هالاند في برشلونة"، نشرت الصحيفة الكاتالونية مقطع فيديو يظهر رايولا وآلف-إينغه وهما يخرجان من المطار ويصعدان في سيارة.

وكتبت أن "وكيل ووالد مهاجم بوروسيا دورتموند موجودان في برشلونة. هالاند هو المهاجم الذي يريده جوان لابورتا لبرشلونة وسيحاول التوقيع معه هذا الصيف"، وهو ما يؤكد أن هالاند بات في حكم المؤكد "برشلوني".

ورقة رابحة

ويمتلك نادي برشلونة ورقة تفاوضية ناجحة لأجل ضم هالاند، ألا وهي "العلاقة الجيدة بين مينو رايولا وجوان لابورتا، التي تجعل نادي برشلونة متفائلاً"، فضلا عن أن هالاند "هو المهاجم الذي اختاره مجلس إدارة جوان لابورتا لتقوية الفريق في سوق الانتقالات (الصيفية)، مما يحتم على المجلس مضاعفة جهوده لإتمام الصفقة ليوفي بوعد انتخابي بجانب بقاء ميسي مع هالاند.

مبابي مدريدي

ويمتلك نادي ريال مدريد ورقة ضغط قوية على نادي باريس سان جيرمان وهى عشق مبابي للريال وهو ما اكدته تصريحات خيسي زميل مبابي عبر برنامج "إل بارتيدازو دي كوبي" وقال: "مبابي سيحب الانضمام إلى ريال مدريد".

وواصل: "لطالما كان كريسيتانو رونالدو هو مثله الأعلى". وأكمل: "يحب ريال مدريد وأنا واثق من أنه سيلعب هناك يوما ما".

وهو ما أكده مبابي عبر تصريحاته النارية، لصحيفة ميرور البريطانية "أنه كان يحب زين الدين زيدان، حين كان لاعبا، كما شدد على أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو قدوته في عالم كرة القدم".

عشق الطفولة

فضلا عن نشر مبابي لصور نادرة له في طفولته عبر حساباته الرسمية من داخل غرفته مزينة بصور نجوم ريال مدريد، وهو أمر من شأنه أن يدعم ريال مدريد في معركته لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، جناح نادي باريس سان جيرمان.

دعم رونالدو

ويحظى مبابي بدعم ومحبة كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، حيث قال رونالدو في فيديو ترويجي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مبابي هو الحاضر والمستقبل". وواصل: "مبابي لاعب رائع وسريع جداً، وسيكون هو مستقبل كرة القدم".

مفاجأة فرنسية

وفجرت صحيفة “لو بريزيان” الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الجمعة عندما كشفت عن السعر الذي قد تقبل إدارة باريس سان جيرمان بيع نجم فريقها كيليان مبابي به في الصيف المقبل، وهو فقط نظير 120 إلى 150 مليون يورو، بعد أن كان السعر المتوقع سابقًا يتخطى حاجز 200 مليون يورو.

ولا يزال مبابي مرتبطا بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022، وكانت أغلب المصادر المقربة من النادي الفرنسي قد أكدت أن الإدارة ترفض بيعه حتى وإن قرر الرحيل مجانا بنهاية عقده.

لكن بحسب “لو بريزيان”، فإن الأمر قد يتغير وقد تخضع إدارة باريس سان جيرمان لرغبة مبابي في الرحيل، خصوصا بعد تصريحاته الأخيرة أنه “سئم” من الانتقادات الموجهة له وسيلعب في المكان الذي يشعر بالراحة فيه.

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