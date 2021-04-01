بالفيديو.. هالاند يقترب من برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت تقارير إعلامية اسبانية عن وصول ، مينو رايولا، وكيل أعمال مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، ووالده اليوم الأربعاء إلى برشلونة، واستقبلهما رئيس الفريق الكتالوني، الذي اصطحبهما معه في سيارته.

وهو ما يؤكد بان هالاند بات قريبا من نادي برشلونة خاصة وإن إدارة بوروسيا دورتموند الألماني حددت بديل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، حال رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل، بحسب إفادة من موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ووضع النادي الأصفر مهاجم آيندهوفن الهولندي، دونييل مالين (22 عامًا) على رأس قائمة الترشيحات إثر المستويات الطيبة التي أظهرها في الدوري الهولندي "الأرديفيزي" هذا الموسم.

ولعب مالين -ذو الأصل السورينامي- 6 مباريات دولية مع المنتخب الهولندي، وتكوّن في أكاديمية أياكس قبل أن يرتحل منها إلى أرسنال صيف 2015، وبعد عامين في إنجلترا، عاد إلى هولندا عبر آيندهوفن الذي نقله إلى الفريق الأول في 2018.

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