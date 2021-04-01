مواعيد كأس الأمم الإفريقية وقرعة البطولة

المصدر: البيان الإلكترزني

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" عن مواعيد قرعة النسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.

وقال الاتحاد في بيان رسمي أن لجنته التنفيذية وافقت على الموعد المقترح لإقامة القرعة يوم 25 يونيو المقبل.

كما تقرر أيضا أن تقام البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022.

وتأهلت 19 منتخبا بذلك إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، باستثناء منتخب من المجموعة الثانية عشرة، بعد أن تأجلت مباراة منتخب سيراليون وضيفه بنين، لإشعار آخر، بسبب الأوضاع المتوترة في العاصمة السيراليونية فريتاون.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ 19 المتأهلة، من بينها 7 منتخبات عربية، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة:

المجموعة الأولى: مالي، غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، مالاوي

المجموعة الثالثة: غانا، السودان

المجموعة الرابعة: غامبيا، الغابون

المجموعة الخامسة: المغرب، موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون، الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر، جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر، زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال، غينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الإستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار (ساحل العاج)، إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، ؟.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز