ديلي ميل: ريال مدريد وبرشلونة لا يملكان ثمن محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في عددها الصادر اليوم أن نادي ليفربول الإنجليزي لا ينوي بيع النجم المصري في صفوفه محمد صلاح، وفقا لليوم السابع.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة لا يمتلكان الأموال الكافية للتعاقد مع النجم المصري وإقناع ناديه ليفربول بضمه.

وأوضحت ديلي ميل أنه إذا لم يتمكن صلاح من الإنتقال سيطالب بعقد جديد حيث ينتهي عقده في 2023 لكن ليفربول غير مستعجل لبدء مفاوضات التجديد، لقد اعتمدوا نهجًا عالميًا تجاه الفريق ككل بعد تأثير الجائحة العالمية.

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