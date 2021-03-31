إقالة موليفي نتسيكي من تدريب جنوب أفريقيا

المصدر: أ ف ب

أقال الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني موليفي نتسيكي من منصبه بعد فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2022 المقررة في الكاميرون في مطلع العام المقبل، كما أعلن مدير عام الاتحاد تيبوهو موتلانثي في مؤتمر صحافي الأربعاء.

وفشل المنتخب الذي يطلق عليه لقب "بافانا بافانا" في التأهل إلى النهائيات القارية بخسارته أمام السودان بثلاثية نظيفة قبل ثلاثة أيام في التصفيات، ليغيب بالتالي للمرة الرابعة في النسخ السبع الأخيرة.

وكان نتسيكي استلم منصبه في أغسطس عام 2019 في أجواء مضطربة إثر استقالة المدرب السابق ستوارت باكستر بعد أن قاد المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في مصر عام 2019.

ومن أبرز المرشحين لخلافة نتيسكي بحسب الصحف المحلية، يبرز اسم مهاجم المنتخب سابقا بيني ماكارثي الذي يشرف حاليا على تدريب امازولو صاحب المركز الخامس في الدرجة الممتازة في جنوب افريقيا.

واشاد كلايف باكستر مدرب منتخب جنوب افريقيا السابق الذي قادها الى احراز اللقب القاري عندما استضافت البطولة على ارضها عام 1996 بماكارثي بقوله "بيني لعب وسجل على اعلى المستويات. فرض نفسه حاليا كمدرب يستطيع تطوير مستوى منتخبنا".

يذكر ان ماكارثي لعب معظم مسيرته في القارة الاوروبية ودافع عن الوان اندية اياكس امستردام الهولندي وسلتا فيغو الاسباني وبورتو البرتغالي وبلاكبيرن ووست هام الإنجليزيين.



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