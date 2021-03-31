تعرف على وجهة أغويرو المقبلة بعد إعلانه الرحيل عن مانشستر سيتي

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى المهاجم الأرجنتيني سيرغيو أغويرو عرضاً عقب إعلانه الرحيل عن نادية مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث أبدى نادي باريس سان جرمان استعداده لضم اللاعب بحسب سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية.

وأبدى النجم الأرجنتيني الذي قضى 10 سنوات بين جدران النادي الإنجليزي استعداده للتحديات خارج قلعة السيتي.

وكتب أغويرو عبر حسابه على شبكة "تويتر": "عندما تنتهي الرحلة في مكان ما، ترتفع الأحاسيس بشكل أكبر".

وقبل الإعلان رسميا عن رحيله من النادي الإنجليزي، كان هناك بالفعل حديث عن اهتمام باريس سان جرمان بالحصول على خدماته، وفقا للصفحة.

ويقدر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان بشكل كبير صفات أغويرو (32 عاما) والهداف التاريخي للسيتزنز، بحسب نفس المصدر.

وخاض أغويرو 384 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 257 هدفا، ويبدو أن باريس سان جرمان ليس النادي الوحيد المهتم بضمه، إذ يوجد بحسب نفس المصدر على الأقل أربعة أندية أخرى، بما في ذلك إنتر ميلانو وتشلسي ومانشستر يونايتد ترغب في الحصول على خدماته.

وأكد النجم الأرجنتيني عقب إعلانه الرحيل عن ناديه مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، أنه مستعد تماما للتحديات المقبلة التي تنتظره بعد أن يغادر إنجلترا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز