شاهد.. الفوضى تضرب مواجهة كوت ديفوار وإثيوبيا بعد إغماء الحكم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ضربت الفوضى الدقائق الأخيرة من مباراة كوت ديفوار مع إثيوبيا أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، بعد انهيار الحكم تشارلز بولو وسقوطه أرضاً في حالة إغماء، ليتم نقله على نقالة إلى خارج الملعب، ثم إلى المستشفى.

وأسندت مهمة إدارة الدقائق العشر الأخيرة، إلى الحكم المساعد الكيني جيلبرت تشيريوت، لعدم قدرة الحكم الرابع على تولي مسؤولية إدارة المباراة، كونه من كوت ديفوار، مع العلم أن بولو، تم تصعيده لإدارة المباراة، بعد جاءت نتيجة فحص الحكم الأساسي المختار لإدارة المباراة، إيجابية بفيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن المباراة انتهت بفوز كوت ديفوار 3-1، ولم تكن النتيجة مؤثرة على مستقبل الفريقين بالتصفيات، بعدما حسم قبلها كل من كوت ديفوار وإثيوبيا تأهلهما إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2022.

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