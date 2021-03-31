تأهل موريتانيا وإثيوبيا وغينيا بيساو إلى نهائيات أمم أفريقيا

المصدر: أ ف ب

بلغت موريتانيا نهائيات كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم للمرة الثانية على التوالي في تاريخها بفوزها على مضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى 1-صفر أمس الثلاثاء في بانغوي في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات نهائيات نسخة 2021 المقررة مطلع العام المقبل بسبب فيروس كورونا.

وسجل أبوبكار كامارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحققت موريتانيا الأهم بفوزها معززة موقعها في المركز الثاني برصيد تسع نقاط لتلحق بالمغرب متصدر المجموعة (11 نقطة) والذي يستضيف بوروندي لاحقا.

وسيطر المنتخب الضيف بقيادة المدرب الفرنسي كورينتين مارتينس على المجريات، باحثاً عن هدف التقدم، إذ فرض أسلوبه وضغط من كافة الجوانب، إلا أن تسجيل الهدف تأخر حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عندما توغل اسماعيل دياكيتي عن الجهة اليمنى وعكس كرة بالعرض تابعها كامارا في الشباك.

ولعب الموريتانيون بتحفظ في الشوط الثاني مع الاعتماد على السيطرة على الكرة في وسط الملعب والانطلاق بالهجمات الخاطفة التي كادت أن تعزز النتيجة أكثر من مرة.

وباتت موريتانيا سابع منتخب عربي (رقم قياسي) يتأهل إلى النهائيات بعد المغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وجزر القمر.

وبلغت إثيوبيا النهائيات رغم خسارتها أمام ساحل العاج 1-3 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وسجل ويلي بولي (ق3) وفرانك كيسييه (ق19 من ركلة جزاء) وجان كواسي (ق76) أهداف ساحل العاج، وغيبيتو غيتانيه كيبيديه (ق74) هدف إثيوبيا.

واستفادت إثيوبيا من سقوط مدغشقر في فخ التعادل أمام ضيفتها النيجر صفر-صفر للظفر بالبطاقة الثانية في المجموعة.

وأنهت إثيوبيا التصفيات في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق أربع نقاط خلف ساحل العاج التي كانت ضامنة تأهلها من الجولة الخامسة، وبفارق نقطة واحدة أمام مدغشقر الثالثة.

وانتزعت غينيا بيساو بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة التاسعة بفوزها على الكونغو 3-صفر في العاصمة بيساو.

وسجل الأهداف مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي بيكيتي بريتو سيلفا (ق45+1) ولاعب فيتوريا سيتوبال البرتغالي فريدريك ميندي (ق73) ولاعب وادي دجلة المصري جورج انتيما "جورجينيو" (ق80).

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت السنغال المتصدرة ووصيفة النسخة الاخيرة، مع ضيفتها اسواتيني 1-1 في داكار.

تقدم الضيوف بهدف سلبيلو غاميدزي (ق9)، وأدرك لاعب كريستال بالاس الانجليزي شيخو كوياتي التعادل للسنغال (ق90+7).

وأنهت السنغال التصفيات في الصدارة برصيد 14 نقطة أمام غينيا بيساو الثانية صاحبة النقاط التسع، والكونغو ثالثة بثماني نقاط واسواتيني رابعة بنقطتين.

وبلغ عدد المنتخبات المتأهلة 22 هي مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو ومالاوي (الثانية)، غانا والسودان (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب وموريتانيا (الخامسة)، الكاميرون المضيفة (السادسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال وغينيا بيساو (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، ساحل العاج وإثيوبيا (الحادية عشرة) ونيجيريا (الثانية عشرة).

وفي المجموعة الثانية عشرة تغلبت نيجيريا الضامنة لتأهلها منذ الجولة السابقة على ضيفتها ليسوتو 3-صفر في أبيوكوتا.

وسجل الأهداف لاعب نابولي الايطالي فيكتور أوسيمن (ق23) ولاعب غلطة سراي التركي أوغينيكارو إيتوبي (ق50) وبول أونواتشو (ق83).

وتأخر انطلاق المباراة الحاسمة بين سيراليون (ق4 نقاط) وضيفتها بنين (ق7 نقاط) لثلاث ساعات.

وتحتاج بنين الى التعادل لبلوغ النهائيات، فيما يتعين على سيراليون الفوز للحاق بركب المتأهلين.

وانحصرت المنافسة في المجموعة السادسة بين الرأس الأخضر الثانية (ق7 نقاط) ورواندا الثالثة (ق5 نقاط) وموزامبيق الرابعة (ق4 نقاط).

ويحل منتخب الرأس الأخضر ضيفاً على موزامبيق، ورواندا ضيفة على الكاميرون.

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