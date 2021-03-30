الإصابة تبعد ليفاندوفسكي عن مواجهتي سان جرمان في ربع نهائي الأبطال

المصدر: أ ف ب

أعلن بايرن ميونيخ الألماني، حامل اللقب، الثلاثاء أن هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن المواجهتين المرتقبتين ضد وصيفه باريس سان جرمان الفرنسي في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بداعي اصابة في ركبته ستبعده شهرا عن الملاعب.

وأصيب ليفاندوفسكي في ركبته اليمنى خلال مباراة بولندا ضد سان مارينو الاحد ضمن تصفيات مونديال 2022 بعد ان سجل هدفين لكنه لم يكملها وخرج في الدقيقة 63، فترك معسكر منتخب بلاده المدعو لمواجهة انكلترا الاربعاء وعاد الى ناديه للخضوع لفحوصات اضافية وتلقي العلاج.

واصدر بايرن بيانا أكد فيه اصابة ليفاندوفسكي "بالتواء في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لحوالي اربعة اسابيع".



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