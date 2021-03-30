في تصفيات "المونديال".. اليابان تسحق منغوليا بـ14 هدفا دون رد

المصدر: وكالات



حقق المنتخب الياباني لكرة القدم فوزا ساحقا على نظيره المنغولي بنتيجة 14-0، اليوم الثلاثاء، لتقترب من التأهل للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وسجل أهداف منتخب اليابان، تاكومي مينامينو، ويويا أوساكو (3 أهداف)، ودايتشي كامادا، وهيديماسا موريتا، ومدافع منغوليا خاش إرديني تويا بالخطأ في مرماه، وشو إيناغاكي (هدفين)، وجونيا إيتو (هدفين)، وكيوغو فوروهاشي (هدفين)، وتاكوما أسانوفي.

ورفعت اليابان رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بفارق 5 نقاط عن منتخب طاجيكستان، صاحب المركز الثاني، في حين يتذيل منتخب منغوليا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.

وسيتأهل المنتخب الياباني إلى المرحلة التالية من التصفيات الآسيوية، إذا تغلب على ميانمار عندما يلتقي الفريقان في اليابان في الثالث من يونيو المقبل.

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