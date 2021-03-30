الاستقلال يستعد آسيوياً لشباب الأهلي بـ 3 صفقات جديدة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد الاستقلال الطاجيكي، الوافد الجديد إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، نيته في المنافسة بقوة قبل انطلاق البطولة القارية الشهر المقبل، بمواجهة شباب الأهلي في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الأولى، والتي تقام بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بكشف النقاب عن إتمامه ثلاث صفقات أجنبية جديدة.

ووقع الدولي الهولندي السابق حسين دوغان، والمدافع الأوكراني أندري ميشينكو، والياباني ريوتا نوما، على عقودهم مع الاستقلال، لينضم الثلاثي إلى بطل طاجيكستان، قبل ما يزيد قليلاً على أسبوعين من بدء مشوارهم القاري بمواجهة شباب الأهلي.

واستقدم نادي الاستقلال دوغان، وهو لاعب خط وسط مهاجم يبلغ من العمر 27 عاماً، بعد أن أمضى مسيرته الكروية بأكملها في هولندا، حيث ظهر في الدوري الهولندي، وحصل من قبل على لقب دوري الدرجة الثانية الهولندي مع فريق سبارتا روتردام.

ولعب دوغان مع منتخبات هولندا في ثلاثة مستويات عمرية مختلفة، وجاء آخر ظهور له في الدوري الهولندي مع فرق بريدا، حيث سجل ثلاثة أهداف في الدوري موسم 2020-2021.

أما نوما وميشينكو، فهما لاعبان سابقان في خاباروفسك الروسي، لكن نوما ظهر سابقاً في مباريات التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي من خلال فريقي رودار بليفليا من مونتينيغرو، ورادنيكي نيش الصربي.

ويخوض الاستقلال أول مشاركة في دور المجموعات ضمن دوري أبطال آسيا بعد فوزه بسبعة ألقاب متتالية في الدوري المحلي، مع وجود نجوم منتخب طاجيكستان مثل مانوتشير وأليشر جليلوف، فيما يملك النادي أيضاً تاريخاً مميزاً في آسيا، حيث بلغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2015 و2017.

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