بوغبا يستعيد سيارته الباهظة

المصدر: البيان الإلكتروني

يمتلك بول بوغبا في مجموعته من السيارات، إحداها سيارة فاخرة من طراز «رولز رويس رايث بلاك بادج»، وهو تصميم تم إطلاقه في السوق في العام 2013 واكتسبه الفرنسي في بلده الأصلي لينتقل بها لاحقًا إلى إنجلترا، ومع ذلك، لم يتمكن لاعب كرة القدم من الظهور والتباهي بسيارته منذ هبوطه على الجزر البريطانية والتوقيع مع مانشستر يونايتد.

ويعود السبب أنه في يونيو من العام الماضي، أوقفت الشرطة البريطانية بول بوغبا عندما كان يقود سيارته في الشارع بالقرب من مطار مانشستر، عندما اكتشفوا أن السيارة تحمل لوحة ترخيص موناكو.

وفي إنجلترا، السيارات المستوردة من الخارج يجب أن يتم تسجيلها في هيئة «دي في إل أه»، وهي وكالة ترخيص السائقين والمركبات، والحصول على تسجيل في المملكة المتحدة في غضون فترة أقصاها ستة أشهر بعد دخول البلد، لذلك انتهى الأمر بحجز سيارة بوغبا الرولز رويس ودفع غرامة كبيرة على اللاعب، بحسب (آس).

وبعد 270 يومًا من هذا الحدث، استعاد بوجبا أخيرًا سيارته الرولز رويس، ولا يبدو أن اللاعب في عجلة من أمره لإعادتها إلى جراج سياراته (حيث يحتفظ بداخله بسيارات فخمة حصرية أخرى مثل "فيراري 812 سوبرفاست" و "لامبورغيني أفينتادور" و "بنتلي فلاينج سبير")، بعد أن تركها من دون مطالبة خلال كل هذا الوقت.

وبالطبع، لم يكن الهدوء الذي سارت عليه العملية مجانيًا، ووفقًا لما أوردته صحيفة«ذا صن» الإنجليزية، فقد اضطر الفرنسي بول بوغبا إلى دفع 5500 جنيه إسترليني (حوالي 6400 يورو)، وهو المبلغ النهائي لرسوم المستودع الذي كانت فيه السيارة.

وقال مصدر مقرب من لاعب كرة القدم للصحيفة «إنه لأمر لا يصدق أن بول استغرق وقتا طويلا لاستعادة سيارته، إنها ليست عربة أطفال للذهاب من هنا إلى هناك، إنها نسخة محدودة ومذهلة من رولز رويس تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه إسترليني، حيث يحلم أي شخص بركوبها، ناهيك عن امتلاكها».

وسبب التأخير ببساطة هو الوقت الذي استغرقه بوغبا لملء جميع المستندات ذات الصلة من أجل إخراجها من المستودع، وأخيرًا، بعد آلاف الجنيهات، استعادها النجم الفرنسي في حوزته وشوهد بالفعل بالقرب من قصره في مقاطعة تشيشير في شمال غرب إنجلترا مرة أخرى وهو يقودها.

وعلى الرغم من وجود تفاصيل صغيرة ذات صلة في هذه النتيجة، يبدو أن السيارة لا تزال تحمل لوحة ترخيص فرنسية، والتي تسببت في وقوع بوغبا في مشكلة في المقام الأول.

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