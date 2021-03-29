العراق يهزم أوزبكستان بهدف شيركو

المصدر: دبي- علي شدهان

حقق منتخب العراق الأول لكرة القدم، الفوز على مضيفه الأوزبكي بهدف دون رد بإمضاء نجمه شيركو كريم في الدقيقة 56 من زمن اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، في إطار الاستعداد لاستئناف جولة التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

أداء مميز

قدم المنتخبان أداء مميزاً، خصوصاً من جانب أسود الرافدين الذين فرضوا سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة، لا سيما في شوطها الثاني.

الفوز الثاني

ويعتبر الفوز اليوم، الثاني على التوالي الذي يحققه منتخب العراق على نظيره الأوزبكي ودياً بعد الأول، والذي تحقق في دبي يناير الماضي، وانتهى لمصلحة أسود الرافدين بهدفين لهدف بعد أكثر من 20 عاماً لم يحقق خلالها منتخب العراق الفوز على نظيره الأوزبكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز