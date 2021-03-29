بوغبا يستعيد سيارته بعد 270 يوماً حجز

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

استعاد بول بوغبا، أخيراً سيارته الرولز رويس، التي تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه إسترليني، بعد أن تركها نجم مانشستر يونايتد، في منطقة حجز السيارات لمدة تسعة أشهر تقريباً.

وتم إيقاف الفرنسي الفائز بكأس العالم في السيارة بالقرب من مطار مانشستر في يونيو الماضي، لأن بها لوحات مسجلة في موناكو، وتم حجزها، ولكن بوغبا الذي يتقاضى راتب 260 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، تراكمت عليه رسوم تخزين بحوالي 5500 جنيه إسترليني، بعد تركه للسيارة لمدة 270 يوماً في الحجز، وفقاً لصحيفة «ذا صن».

ويملك بوغبا «28 عاماً» أسطولاً من السيارات الفخمة، وتتضمن سيارات فيراري 812 سوبر فاست، وقيمتها 260 ألف جنيه إسترليني، ولامبورغيني أفينتادور، وقيمتها 270 ألف جنيه إسترليني، وبنتلي فلاينج سبير، وقيمتها 132 ألف جنيه إسترليني.

كما يملك سيارات مازيراتي كواتروبورتي، بقيمة 115 ألف جنيه إسترليني، وأودي RS6 باور آر، بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني، وشيفروليه كامارو، بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني.

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