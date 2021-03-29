فرنسا وإسبانيا تستعيدان توازنهما وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا تؤكد انطلاقتها

المصدر: أ ف ب

استعاد منتخبا فرنسا بطل العالم وإسبانيا توازنهما بالفوز على كازخستان وجورجيا 2-صفر و2-1 تواليا خارج الديار، في حين أكدت منتخبات إنجلترا وإيطاليا وألمانيا انطلاقها بتحقيقها الفوز الثاني تواليا في التصفيات في الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة الى مونديال 2022.

في استانا، عوضت فرنسا حاملة اللقب تعثرها على أرضها في مستهل مشوارها بتعادلها الأربعاء مع أوكرانيا (1-1)، وذلك بفوزها على مضيفتها كازخستان 2-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتصدر رجال المدرب ديدييه ديشان المجموعة بفارق نقطتين أمام أوكرانيا وفنلندا بعد تعادل الأخيرتين 1-1.

وحافظ "الديوك" بفوزهم أمس الأحد على سجلهم خالياً من الخسارة للمباراة الـ 15 توالياً في المسابقات الرسمية مع 12 فوزا مقابل 3 تعادلات، وذلك منذ هزيمتهم الأخيرة أمام تركيا بهدفين نظيفين في 8 يونيو 2019. كما أن المنتخب الفرنسي عادل رقما قياسيا خاصا به بين عامي 1990و1991 بفوزه للمرة السابعة تواليا خارج ملعبه.

وعلى غرار لقاء الأربعاء ضد أوكرانيا حين وضع غريزمان أبطال العالم في المقدمة بعد 19 دقيقة، ضرب رجال ديشان باكراً أيضاً وافتتحوا التسجيل بعد 20 دقيقة عبر ديمبيليه بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد حركة فنية جميلة وتمريرة من مارسيال.

ورغم أفضليته المطلقة، عجز المنتخب الفرنسي عن تعزيز تقدمه للحرص على عدم تكرار سيناريو مماثل للقاء أوكرانيا، وذلك حتى الدقيقة 44 حين أراح المدافع سيرغي ماليي أعصاب ديشان باهدائه "الديوك" الهدف الثاني برأسه عن طريق الخطأ في مرمى بلاده إثر ركنية من الجهة اليسرى.

وواصل المنتخب الفرنسي أفضليته في الشوط الثاني وأجرى ديشان تغييرات عدة على التشكيلة في منتصفه أبرزها مشاركة مبابي الذي نجح في الحصول على ركلة جزاء اثر إعاقته داخل المنطقة فانبرى لها بنفسه لكن حارس أصحاب الأرض الكسندر موكين تصدى لمحاولته ببراعة (ق75).

إسبانيا في الرمق الأخير

أفلت المنتخب الإسباني لكرة القدم، بطل العالم عام 2010، من فخ مضيفه الجورجي وقلب تخلفه الى فوز قاتل 2-1 الأحد في تيبيليسي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكاد مدرب إسبانيا لويس أنريكه يدفع ثمن إشراكه تشكيلة شابة بقيادة المخضرمين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، إذ خرج متخلفا صفر-1 في الشوط الأول سجله خفيتشا كفاراتسيخيليا، قبل أن يتدارك الموقف مطلع الثاني بإجرائه ثلاثة تبديلات أعادت التوازن إلى "لا روخا" الذي نجح في إدراك التعادل بواسطة لاعب وسط مانشستر سيتي فيران توريس (ق56)، قبل أن يسجل البديل لاعب وسط لايبزيغ الألماني داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفعت إسبانيا رصيدها الى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف السويد التي حققت فوزها الثاني تواليا عندما تغلبت على مضيفتها كوسوفو 3-صفر.

زلاتان يواصل تألقه

وواصل العملاق زلاتان إبراهيموفيتش تألقه في ثاني مباراة بعد عودته عن اعتزاله وقاد السويد الى فوز كبير على مضيفته كوسوفو 3-صفر.

وصنع إبراهيموفيتش الهدفين الأول للودفيغ أوغوستينسون عندما مرر له كرة امام المرمى سددها بيمناه داخل المرمى (ق12)، والثاني لمهاجم ريال سوسييداد ألكسندر ايساك بتمريرة داخل المنطقة تخلص بها من مدافعين قبل ان يسددها داخل المرمى.

وسجل سيباستيان لارسون الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

كاين يفك صياما طويلا

قاد مهاجم توتنهام هاري كاين منتخب بلاده انجلترا الى مواصلة انطلاقته الجيدة بمساهمته الفعالة في الفوز الثمين على مضيفه الألباني 2-صفر ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ومنح كاين التقدم لإنجلترا في الدقيقة 38، وصنع الهدف الثاني لنجم تشلسي مايسون ماونت في الدقيقة 63.

وكانت انجلترا، رابعة النسخة الاخيرة في روسيا عام 2018، كشرت عن أنيابها مبكرا بفوز كبير على ضيفتها سان مارينو 5-صفر الخميس الماضي.

وانتظرت إنجلترا الدقيقة 38 لافتتاح التسجيل عبر قائدها كاين بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ظهير مانشستر يونايتد لوك شو.

وهو الهدف الاول لكاين الذي عاد إلى اللعب أساسيا، مع منتخب بلاده منذ هزه شباك كوسوفو قبل 500 يوم وتحديدا في نوفمبر 2019.

ورفع كاين غلته من الاهداف الدولية الى 33 في 52 مباراة.

وعززت انجلترا تقدمها مطلع الشوط الثاني عبر ماونت بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة من كاين (ق63).

وانفردت انجلترا بالصدارة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين امام بولندا التي اكرمت وفادة ضيفتها اندورا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مهاجم بايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي (ق30 و55) وكارول سفيديرسكي (ق88).

وتتفوق بولندا بفارق الاهداف عن المجر التي تغلبت على مضيفتها سان مارينو بثلاثة اهداف لادم شالاي (ق13 من ركلة جزاء) ورونالد شالاي (ق71) ونيمانيا نيكوليتش (88 من ركلة جزاء).

وأكرمت الدنمارك وفادة ضيفتها مولدافيا بثمانية أهداف نظيفة في هرنينغ ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسجل كل من كاسبر دولبرغ (ق19 من ركلة جزاء و48) وميكيل دامشغارد (ق22 و29) ثنائية، وتناوب ينز سترايغر لارسن (ق35) وماثياس ينسن (ق39) وروبرت سكوف (ق81) ومارسكوس إينغفارتسن (ق89) على تسجيل الاهداف الأربعة الاخرى.

فوز ثان لألمانيا وإيطاليا

وتابعت المانيا انطلاقتها القوية في التصفيات بفوزها خارج ملعبها على رومانيا 1-صفر ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وكانت المانيا حققت فوزا عريضا على ايسلندا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارها الاسبوع الماضي، فرفعت رصيدها في الصدارة الى 6 نقاط متفوقة بفارق الاهداف على ارمينيا التي حققت فوزها الثاني في التصفيات وكان على ايسلندا بهدفين نظيفين.

وسجل مهاجم بايرن ميونيخ سيرج غنابري الهدف الوحيد في الدقيقة 16.

ثنائية جديدة لإيطاليا

وعاد المنتخب الايطالي بفوز مستحق على مضيفه البلغاري 2-صفر في صوفيا

وفرض المنتخب الايطالي افضليته على مجريات المباراة لكنه انتظر الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم تورينو أندريا بيلوتي من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه المدافع دانيال ديموف فسددها قوية بيمناه على يمين الحارس بلامن إيلييف.

وطمأن مانويل لوكاتيلي، بديل ستيفانو سنسي، أنصار المنتخب الايطالي بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من داخل المنطقة لعبها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس إيلييف.

وهو الفوز الـ20 لإيطاليا بقيادة مدربها روبرتو مانشيني مقابل سبعة تعادلات وخسارتين.

وهو الفوز الثاني على التوالي لإيطاليا بعد الاول على ايرلندا الشمالية بالنتيجة ذاتها الخميس فعززت موقعها في الصدارة برصيد ست نقاط بفارق الاهداف امام سويسرا الفائزة على ضيفتها ليتوانيا بهدف مبكر لجناح ليفربول الانكليزي شيردان شاكيري (ق2).

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