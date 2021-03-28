قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم تخلو من ميسي و رونالدو و نيمار و صلاح

المصدر: وام

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية "cies "ومقره نيو شاتيل بسويسرا تقريرا مهما أمس عن أغلى 10 نجوم كرة قدم في العالم وفق آخر تحديث صادر في شهر مارس الجاري.

وأثار هذا التقرير الجدل لأنه طرح أسماء جديدة غير متوقعة و استبعد أبرز الأسماء التي سيطرت على مشهد النجومية العالمي لفترة طويلة وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والبرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وحسب التقرير الصادر عن المركز فإن نجم الكرة الإنجليزي و نادي مانشيستر يونايتد ماركوس راشفورد صاحب المركز الأول والنرويجي أيرلين هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الثاني يتصدران ترتيب أغلى لاعبي العالم بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون يورو، وبذلك يكون اللاعبان قد نجحا في إزاحة النجم الفرنسي كيليان مبابي عن الصدارة التي كان يحتلها منذ عامين.

وأشار إلى سيطرة النجوم الصاعدين وصغار السن على القائمة بعكس التصنيف الذي يعتمده موقع" ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبين.

و عن تفاصيل ترتيب اللاعبين العشرة الأغلى في العالم فإن البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد حل بالمركز الثالث بقيمة سوقية تتراوح بين 120 و150 مليون يورو وبالقيمة المالية نفسها جاء في المركز الرابع اللاعب الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشيستر سيتي، وكليان مبابي في المركز الخامس، والإنجليزي بوكايو ساكا في المركز السادس(من 120 إلى 150 مليون يورو).. ثم الألماني تيم فيرنر لاعب تشيلسي في المركز السابع بقيمة سوقية تتراوح بين 90 و 120 مليون يورو، ومعه بالقيمة السوقية نفسها اللاعب الإنجليزي ترينت أليكسندر ارنولد "ليفربول" في المركز الثامن، و الكندي ألفونسو ديفيز" بايرن ميونيخ في المركز التاسع، والهولندي فرينكي دي يونج " برشلونة" في المركز العاشر.

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