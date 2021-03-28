رونالدو غاضباً: من الصعب تحمل ضرر وأذى أمة بأكملها

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أرض الملعب غاضباً قبل نهاية المباراة، ورمي شارة قائد منتخب بلاده، بعد حرمت البرتغال من الفوز في وقت متأخر في بلغراد أمس، بالتعادل مع منتخب صربيا 2-2 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022.

وسدد رونالدو، الكرة وظهر إنها تجاوزت خط المرمى، قبل أن يبعدها ستيفان ميتروفيتش، لكن الهدف لم يحتسب، ليحرم المنتخب البرتغالي من الفوز، وحصل رونالدو على إنذار للاعتراض.

وأعرب رونالدو، عن غضبه على إنستغرام بقوله: "كوني كابتن للمنتخب البرتغالي، هو أحد أعظم الألقاب والامتيازات في حياتي، وسأعطي وسأبذل قصارى جهدي دائماً لبلدي، وهذا لن يتغير أبداً".

وأضاف: "لكن هناك أوقاتاً صعبة يجب مواجهتها، خاصة عندما نشعر أن أمة بأكملها تتضرر، ولكني أقول.. أرفع رأسك واذهب إلى التحدي التالي الآن، وتعال إلى البرتغال".

والجدير بالذكر، إنه لم يكن بإمكان الحكم التحقق من صحة الهدف من عدمها، لأن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لا تطبق في مرحلة التصفيات، وتتقاسم صربيا والبرتغال صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وتحتل لوكسمبورج المركز الثالث بـ3 نقاط، وتليهم أذربيجان وإيرلندا بدون نقاط.

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