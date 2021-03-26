رونالدو يشترط التعاقد مع بنزيمة للبقاء في يوفنتوس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

من المقرر أن يتحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مجلس إدارة يوفنتوس بشأن مستقبله مع الفريق في نهاية الموسم، ولديه مطلب رئيسي واحد لتقديمه، وهو التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة، للعب إلى جواره في النادي الإيطالي.

ووفقاً لـصحيفة «لا غازيتا سبورت»، فإن رونالدو سيؤجل أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم، وبعد أن يجتمع ومجلس إدارة نادي يوفنتوس في الصيف لمناقشة التعاقدات ومشروع النادي المستقبلي، ويتوق رونالدو إلى الاستماع إلى ما سيقوله يوفنتوس، قبل وضع أي خطط خاصة به لما بعد يونيو 2021.

ويمتد عقد رونالدو البالغ من العمر 34 عاماً، مع يوفنتوس حتى عام 2022، ولم يستبعد مجلس إدارة النادي، تمديد بقائه، مع وجود بعض التكهنات للاهتمام حول المطالب التي قد يقدمها رونالدو للبقاء في تورينو، وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن أبرز مطالب رونالدو، سيكون التعاقد مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

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