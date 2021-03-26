بالفيديو .. كاف يوجه رسالة لمحمد صلاح تعرف على السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسالة لنجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الجمعة، عقب مواجهة مصر أمام منتخب كينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لـ "الكاف" فيديو يظهر فيه صلاح وهو في غرفه تبديل ملابس منتخب كينيا يؤازر اللاعبين عقب فشلهم في التأهل لنهائيات البطولة الإفريقية.

تحت تعليق: "نجوم هارامبي: "شكرا لك صديقنا، تهانينا. حظا موفقا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

محمد صلاح: حظا موفقا في المرة القادمة.

نجم منتخب مصر يبعث بالروح التي نحب أن نجدها دائما في كرة القدم".

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