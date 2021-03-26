انطلاقة جيدة لإنجلترا وإيطاليا وتعادل مخيب لإسبانيا في تصفيات مونديال 2022

المصدر: أ ف ب

حققت منتخبات ألمانيا وانجلترا وإيطاليا بداية جيدة في مستهل مشوارها في تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022، في حين خيب المنتخب الإسباني الآمال بسقوطه في فخ التعادل على أرضه مع اليونان أمس الخميس.

في دويسبرغ، خطا المنتخب الألماني أولى خطواته لنزع وصمة خسارته التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في نوفمبر الماضي، بدكّ شباك نظيره الأيسلندي 3-0.

وسجل أهداف المانشافت كل من ليون غوريتسكا (ق3)، كاي هافيرتس (ق7)، وإيلكاي غوندوغان (ق56).

وبعد هذه المباراة في دويسبرغ، يحل المنتخب الألماني ضيفاً على رومانيا لاحقاً، قبل ثلاثة أيام من مواجهة مقدونيا الشمالية في دويسبرغ مجدداً.

ويحتاج المدرب يواكيم لوف، الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، إلى تحقيق انتصارات مقنعة أمام منتخبات في متناول فريقه لاستعادة ثقة الجماهير الألمانية بعد أقسى خسارة له منذ العام 1931 عندما سقط أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في نوفمبر الماضي.

وافتتح غوريتسكا نجم بايرن ميونيخ الألماني التسجيل للألمان، بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت إلى يسار الحارس (ق3).

وما هي إلا أربع دقائق، حتى ضاعف نجم تشلسي هافيرتس النتيجة للمانشافت بالطريقة نفسها بعد لعبة تمريرات رائعة (ق7)، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، عزز غوندوغان النتيجة لمنتخب بلاده بإحرازه الهدف الثالث بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء، عانقت الشباك في الزاوية اليمنى السفلى للحارس.

خماسية إنجليزية

وأكرم منتخب انكلترا وفادة نظيره المتواضع سان مارينو ودك شباكه بخمسة أهداف دون رد الخميس ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

اشرك مدرب انجلترا غاريث ساوثغيت الذي كان يقود مباراته الرقم 50 على رأس الجهاز الفني للأسود الثلاثة، تشكيلة من الصف الثاني نظرا لتواضع المنتخب المنافس وخوض فريقه ثلاث مباريات في مدى ستة أيام.

وكان جيسي لينغارد المعار من مانشستر يونايتد الى وست هام ابرز العائدين الى التشكيلة الرسمية بعد غياب لأشهر عدة لا سيما في ظل تراجع مستواه الموسم الماضي قبل ان يبلي بلاء حسنا في صفوف الفريق اللندني في الاونة الاخيرة.

ضغط المنتخب الانجليزي منذ بداية المباراة ونجح في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط ساوثمبتون جيمس ورد براوس اثر تمريرة عرضية من الظهير الايسر بن تشيلول اسكنها داخل الشباك (ق14). والهدف هو الاول على الصعيد الدولي لورد براوس.

وأضاف المنتخب الانجليزي هدفه الثاني عبر هداف ايفرتون دومينيك كالفرت لوين اثر تمريرة من ريس جيمس على القائم البعيد تابعها برأسه داخل الشباك (ق21).

وسرعان ما أضافت انجلترا الهدف الثالث عبر رحيم سترلينغ بتمريرة من مايسون ماونت (ق30).

والهدف هو الثاني عشر لسترلينغ في آخر 14 مباراة دولية، كما انه الهدف الـ 150 في مسيرته على صعيد الأندية والمنتخب الانجليزي.

وفي مطلع الشوط الثاني أضاف كالفرت لوين هدفه الشخصي الثاني والرابع لانجلترا بعد تمريرة من لينغارد ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (ق53).

ونجح المهاجم البديل أولي واتكينز في اختتام التسجيل اثر تمريرة من الاحتياطي الآخر فيل فودن ليسددها في الزاوية البعيدة (ق82).

إيطاليا لا تُقهر

وحافظت إيطاليا على سجلها خاليا من الهزائم منذ 10 سبتمبر العام 2018 على مدى 20 مباراة بفوزها على ايرلندا الشمالية 2-صفر أمس الخميس في مدينة بارما.

وسجل دومينيكو بيراردي (ق14) وتشيرو ايموبيلي (ق39) الهدفين.

وخاض مدافع إيطاليا ونادي يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي مباراته الرقم 100 في صفوف الأزوري وذلك بعد 11 عاما على باكورة مشاركاته الدولية وتحديدا ضد الكاميرون في مباراة ودية عام 2010.

وبات بونوتشي (33 عاما)، ثامن لاعب إيطالي يخوض 100 مباراة دولية او اكثر في صفوف منتخب بلاده لينضم الى حامل الرقم القياسي الحارس الشهير جانلويجي بوفون (176) وفابيو كانافارو (136)، باولو مالديني (126)، دانييلي دي روسي (117)، اندريا بيرلو (116)، دينو زوف (112) وجورجيو كييليني (106).

افتتح المنتخب الإيطالي، الذي لم يخسر أياً من مبارياته الـ 55 الاخيرة على ارضه، التسجيل بواسطة بيراردي في سقف الشباك من زاوية ضيقة (ق14) وهو الهدف الثالث له في اخر ثلاث مباريات.

ثم استثمر المنتخب الإيطالي هجمة مرتدة سريعة مررها فيها لورنزو انسينيي كرة متقنة باتجاه ايموبيلي ليتابعها داخل الشباك (ق39).

وتحسن أداء ايرلندا في الشوط الثاني وتدخل حاري ايطاليا جانلويجي دوناروما مرتين لانقاذ مرماه من هدفين محققين في الدقيقتين 55 و71.

وتكون إيطاليا بطلة العالم 4 مرات، قد حققت بداية جيدة في التصفيات علما بانها غابت عن نسخة كأس العالم الاخيرة في روسيا عام 2018 وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.

تعادل مخيب لاسبانيا

سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل 1-1 أمام اليونان في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا (ق33)، وأدركت اليونان التعادل عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس (ق57 من ركلة جزاء).

وبالتالي بات المنتخب الإسباني في المركز الثالث للمجموعة الثانية خلف اليونان في المركز الثاني، فيما باتت السويد في الصدارة بعد فوزها على جورجيا.

وشهد الشوط الأول سيطرة من "لاروخا"، وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، غير أن محاولاتها لم تكلل بالنجاح حتى الدقيقة 33، بعدما أرسل كوكي بينية متقنة إلى موراتا داخل منطقة الجزاء، فاستلمها بصدره وانفرد بالحارس اليوناني وسددها مباشرة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

وأجرى إنريكي التبديل الأول لإسبانيا بين شوطي المباراة، بإخراج المدافع سيرخيو راموس (35 عاماً) العائد للتو من جراحة في ركبته اليسرى.

وعلى عكس مجريات المباراة في الشوط الثاني والاستحواذ الإسباني، تحصل المنتخب اليوناني على ركلة جزاء في الدقيقة 55، نفذها باكاسيتاس بنجاح (ق57).

وحاول المدرب لويس إنريكي استدراك الوضع بعدد من التبديلات، لكن الرياح لم تجر بما تشتهي سفنه، مع إهدار فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 75، بعدما تبادل موراتا الكرة مع جوزيه غايا، ليرسل الأخير عرضية أرضية لميكيل أويارزابال أمام المرمى الخالي، لكن الكرة خدعته بغرابة ومرت أسفل قدمه.

ليفاندوفسكي المنقذ

وفي أبرز المباريات، الاخرى انقذ مهاجم بايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا من الخسارة أمام المجر بادراكه التعادل 3-3 بعد ان تخلف فريقه صفر-2 و2-3.

وتقدمت المجر المضيفة بهدفين عبر رولاند تشالاي (ق6) وادم تشالاي (ق53)، وردت بولندا بالمثل بواسطة كريستوف بيونتيك (ق60) وكميل جوزفياك (ق61).

وتقدمت المجر مجددا عن طريق ويلي اوربان (ق78) ليدرك ليفاندوفسكي التعادل (ق83).

عودة زلاتان

وشارك النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش (39 عاما) في صفوف منتخب السويد وساهم في فوزه على جورجيا بتمريرة كرة حاسمة جاء منها هدف المباراة الوحيد بواسطة فيكتور كلايسون (ق35).

وكان ابراهيموفيتش يخوض أول مباراة بألوان منتخب بلاده بعد اعتزاله في نهاية كأس أوروبا 2016.

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