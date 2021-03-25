خفض الراتب شرط ريال مدريد لإعادة رونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت تقارير أن ريال مدريد منفتح للغاية على إمكانية إعادة كريستيانو رونالدو (36 عاماً)، إلى البرنابيو، حيث يتوق اللاعب للعودة، ولكن يشترط النادي الإسباني، قبول مهاجم يوفنتوس، خفض راتبه.

وكشفت التقارير إلى أن المحادثات جارية بين ممثلي رونالدو وريال مدريد، وعلى الرغم من أنها ليست أولوية قصوى بالنسبة لريال مدريد، مع استمرار تركيز كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، إلا أن خطوة رونالدو ليست مستبعدة. وأشارت صحيفة «آس»، إلى أنه حتى شخصيات النادي رفيعة المستوى، مثل المدرب زين الدين زيدان، ومدير العلاقات المؤسسية إميليو بوتراغينيو، تحدثوا بصراحة عن احتمال عودة النجم البرتغالي.

وبعد أن أعرب رونالدو، عن رغبته في العودة، حان دور مدريد الآن للتحرك، لكن بالطبع سيكون أحد العوامل الرئيسية هو العامل المالي، وكان ريال مدريد حريصاً على شؤونه المالية منذ سنوات، ولهذا السبب، فإن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء لم تؤثر على النادي بنفس درجة تأثير الأندية الكبيرة الأخرى في القارة.

ومع ذلك، لا يزال النادي يعاني من خسائر مثل غيره من الأندية، وهو مجبر على تقييم مركزه المالي عن كثب قبل القيام بأي صفقات كبيرة. لن يكون هناك خلاف حول صفقة رونالدو، مع وجود نية لدى يوفنتوس بالموافقة على انتقاله مقابل حوالي 25 مليون يورو، ولكن يتعلق الأمر أكثر براتبه.

وراتب ورنالدو الحالي في يوفنتوس، 31 مليون يورو في السنة، ولن يتمكن مدريد من الوصول إلى هذا المبلغ، وسيطلب منه قبول 25 مليون يورو إذا قرر النادي إجراء العملية، وهذا الراتب المعروض، سيجعله أيضاً، اللاعب الأعلى أجراً في الريال، ولكنه سيكون أقل بكثير مما يحصل عليه في إيطاليا.

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