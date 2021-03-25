روسيا تخطط لحضور جماهيري بنصف السعة الاستيعابية

المصدر: أ ف ب

ستكون القيود المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا "ضئيلة" لمباريات كأس أوروبا في كرة القدم الصيف المقبل في ملعب سان بطرسبورغ الذي سيستقبل نصف سعته الاستيعابية، وفق ما أعلن منظمو البطولة القارية في روسيا الخميس.

وأبقى الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا) حتى الساعة على قراره بإقامة البطولة المؤجلة من صيف 2020 الى المقبل في 12 مدينة في 12 بلدًا أوروبيًا بين 11 يونيو و11 يوليو.

وكشف الاتحاد القاري في وقت سابق من الشهر الحالي أنه يريد الحضور الجماهير في الملاعب، مضيفًا أنه سيستبعد أي مدينة تحظر تواجدهم من استضافة المباريات.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية عن مدير البطولة في روسيا أليكسي سوروكين قوله "نتطلع بايجابية الى كأس أوروبا. سبق أن توصلنا الى اتفاق لملء المدرجات بنسبة 50 في المئة".

وتابع "نعمل على استقبال الجماهير الاجنبية ولم ترفض السلطات ذلك"، مضيفًا أنه متأكد من إمكانية إقامة المباريات "بأقل قدر ممكن من القيود".

وتملك المدن المضيفة حتى 7 ابريل لإعلام "ويفا" بشأن قراراتها فيما يخص الحضور الجماهيري قبل اجتماع اللجنة التنفيذية في 19 من الشهر ذاته، عشية الكونغرس السنوي في مونرو السويسرية.

ويتسع ملعب سان بطرسبورغ الى 61 الف متفرج وسيستضيف ثلاث مباريات في المجموعة الثانية بين روسيا وبلجيكا، فنلندا وروسيا وبلجيكا ضد فنلندا، إضافة الى مباراة في الدور ربع النهائي.

ورفعت روسيا تقريبًا كل القيود المتعلقة بالحد من تفشي الوباء حيث أفادت السلطات ان الفترة الأسوأ للفيروس قد مرّت في الشتاء.

لم تعد الحكومة فرض الإغلاق الشامل عندما ارتفعت الاصابات في الموجة الثانية خلال الخريف حيث أعطت الأولوية للاقتصاد.

وأظهرت البيانات الرسمية الى وفاة اكثر من 200 الف شخص في روسيا بسبب الفيروس.

لا زالت الحدود الروسية مغلقة منذ حوالي عام أمام جميع الأجانب تقريبًا.



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