على رأسهم النني.. أرسنال يستعد لبيع 5 لاعبين

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لبيع 5 لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لصحيفة "ميرور الإنجيلزية، التي أشارت إلى أسماء اللاعبين الخمسة وهم: الدولي المصري محمد الننى وديفيد لويز وهيكتور بيليرين وألكسندر لاكازيت وإيدى نيكيتاه.

وتأتي الخطوة ضمن حاجة الفريق إلى ضخ دماء جديدة لمواصلة المنافسة في الموسم المقبل.

يذكر أن محمد النني بدأ حياته الكروية في الثامنة من عمره مع ناشئي النادي الأهلي المصري، واستمر حتى سن السادسة عشرة، بعدما قرر عادل عبد الرحمن، مدرب الناشئين، التخلي عنه بداعي عدم صلاحيته، لينتقل لنادى المقاولون العرب.

وفي المقاولون تم تصعيده للفريق الأول عام 2010 وتألق بشكل لافت في الدوري المحلي، لكن تألقه مع المنتخب المصري بدورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012)، كان سبب انتقاله إلى بازل السويسري، في يوليو 2013، ومعه حصل على جائزة أفضل ممرر كرات بالدوري الأوروبي، ليلفت أنظار أرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي، وانتقل إلى «الجانرز» في يناير 2016، وفي أغسطس 2019 أعير لنادى باشكتاش التركي، قبل أن يعود لصفوف أرسنال مع بداية الموسم الجاري.

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