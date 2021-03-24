بالفيديو.. رعب في تدريبات أتلتيكو مدريد بعد إغماء ديمبيلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فقد موسى ديمبيلي مهاجم أتلتيكو مدريد، وعيه وأصيب بالإغماء خلال جلسة تدريبية لفريقه أمس الثلاثاء، والتقطت الكاميرات مهاجم ليون السابق، وهو يمد أوتار الركبة، قبل أن يسقط على الأرض، ويستلقي بلا حراك على أرض الملعب.

وسارع زملاء ديمبيلي لإنقاذه، وساعدوا المهاجم، قبل طلب المساعدة من الطاقم الطبي في أتليتيكو، واستغرق الأمر عدة دقائق في محاولة إنعاش اللاعب، بينما ركض آخرون إلى سيارة إسعاف، بجانب الملعب لطلب مسعف ونقالة لنقله إلى المستشفى.

واستعاد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، وعيه بعد أن انقلب على جانبه، وتمكن من مغادرة الملعب من دون مساعدة، وأجرى بعدها فحوصات طبية.

وذكرت التقارير أن الحالة ليست خطيرة، وأن ما حدث للاعب كان بسبب انخفاض في ضغط الدم، وتمكن ديمبيلي، من قيادة سيارته إلى المنزل.

وأعاد المشهد الدرامي في أتلتيكو، ذكريات لحظة سقوط فابريس موامبا، على أرض الملعب بنوبة قلبية العام 2012، ووقتها لم يتم إكمال مواجهة توتنهام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع بولتون، وتعافى موامبا بعدها، على الرغم من توقف قلبه لمدة 78 دقيقة.

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