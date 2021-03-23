مقابل 150 مليون يورو.. ريال مدريد ينهي صفقة هالاند

المصدر: البيان الإلكتروني

تطورات جديدة شهدتها صفقة انضمام النرويجي إيرلينج هالاند "الفتى الذهبي" مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد الإسباني، حيث أشارت وسائل إعلام إلى أن الصفقة تمت بالفعل لصالح ريال مدريد مقابل 150 مليون يورو، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير "إذا جاء هالاند إلى الريال بشكل رسمي، فإن النادي الملكي سيتخلى عن حلم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان".

وزعمت بعض التقارير وجود شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022.

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