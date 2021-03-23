علماء صواريخ في أندية سيتي

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

كشف موقع «سبورت ميل» الإنجليزي عن تعيين مجموعة سيتي لكرة القدم، للعديد من علماء الصواريخ في سعيه للحصول على ميزة على منافسيهم، وأوضح الموقع أنه تم تعيين عالم الفيزياء الفلكية السابق ومستشار سياسة الخزانة لوري شو، من قبل النادي كعالم اصطناعي رئيسي في يناير الماضي.

وأوضح أن سيتي قام بثلاثة تعيينات أخرى مماثلة على الأقل في قطاع البيانات، وأضاف مصدر من داخل النادي الإنجليزي، أن جميع التعيينات الجديدة، لديهم خلفيات في الفيزياء، وأنهم سيعملون عبر المجموعة المملوكة لأندية مجموعة سيتي العشر.

وأشار الموقع إلى أن المجموعة تعمل على توسيع فريق تحليل البيانات الخاص بها، في وقت تعتبر فيه المكاسب الهامشية خارج الملعب أولوية قصوى لأندية النخبة في أوروبا.

وارتفع استخدام البيانات في السنوات الأخيرة، مع ازدياد التعقب البصري للاعبين عن طريق نوع من التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرات متعددة.

ويسجل هذا النوع من التحليل كل إجراء يقوم به كل لاعب على أرض الملعب ويحدد احتمالية هدفه أو كيف يؤثر ذلك على فرص الفريق في التسجيل، وكان الفضل لليفربول في قيادة الميدان الموسم الماضي، بالتعاقد مع بطل شطرنج وعالم فيزياء فلكية متخصص في الترميز.

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