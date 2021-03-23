400 مليون يورو تراجعاً في القيمة السوقية لريال مدريد

المصدر: البيان الإلكتروني

تراجع كبير تشهده القيمة السوقية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بلغ 400 مليون يورو وفقاً لتقديرات موقع "ترانسفير ماركت"، الذي أشار إلى أن هذا التراجع عن الستة أشهر الماضية فحسب.

وأوضح الموقع إلى أن السبب الرئيس خلف هذا التراجع يكمن في عدم التعاقد مع عناصر جديدة والإصابات المتكررة للاعبين وفقاً لليوم السابع.

وأضاف ترانسفير ماركت أن الفريق الملكي تراجع مركزه إلى المركز الثامن من بين الفرق الأكثر قيمة في العالم.

وأكد الموقع المختص في سوق انتقالات اللاعبين، إنه خلال الموسمين ونصف الماضيين، انخفض سعر الفريق بمتوسط ​​40% نتيجة لارتفاع معدل الأعمار، وللأداء المخيب للآمال بشكل عام للاعبين الشباب الذين اضطروا لتولي المسؤولية، وأكثر الحالات وضوحاً هي حالات مارسيلو، وهازارد، وماركو أسينسيو، وإيسكو، وفينيسيوس، وميليتاو.

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