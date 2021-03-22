زيدان لا يثق في بدلاء ريال مدريد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يستخدم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، سوى تغيير واحد بإشراك أسينسيو، بدلاً من توني كروس، وذلك خلال الفوز العريض الذي حققه ريال مدريد على سيلتا فيغو أول من أمس 3-1، بفضل هدفي كريم بنزيمة، وهدف ماركو أسينسيو.

ويعكس التبديل الوحيد أمام سيلتا فيغو، حسب ما أشارت صحيفة «آس»، عدم ثقة زيدان في مقاعد البدلاء في ريال مدريد، ففي المباريات الـ 38، التي خاضها الريال هذا الموسم، استخدم زيدان جميع التبديلات المسموح بها في خمس مباريات فقط، وذلك ضد سيلتا في أول لقاء للفريقين في الموسم الحالي، وأمام ألافيس، وهويسكا، وفالنسيا وكاديز، وخسر الريال ثلاثاً من تلك المباريات، وهي علامة أكيدة على أن زيدان انتهى به الأمر إلى اختيار مجموعة شبه ثابتة داخل أرض الملعب، لأنه بات مقتنعاً بأن اللاعبين البدلاء لا يمكنهم تغيير مسار اللقاء.

وبلغ متوسط زيدان، أكثر من ثلاثة استبدالات هامشية في المباراة الواحدة، إذ أجرى 4 تغييرات في 8 مباريات، و3 تغييرات في 20 مباراة، وتغييرين فقط في 3 مباريات، وتغيير وحيد في مباراتين، ليكون معدل تبديلاته 3.29 لكل مباراة.

وهذا فقط يزيد قليلاً عن الحد الأقصى الذي كان مسموح به سابقاً، وهو ثلاثة تبديلات، قبل تغيير قواعد التبديلات وفق تعديلات «فيفا» الأخيرة، بعد تعليق اللعب بسبب فيروس «كورونا» في العام الماضي، وذلك تفسيره، حسب ما ترى الصحيفة الإسبانية، إما أن زيدان لا يرى أي فائدة في التبديلين الإضافيين بشكل عام، أو أنه لا يرى أي فائدة فيها، بسبب قوة تشكيله الأساسي في الوقت الحالي، وعدم وجود بديل قادر على صناعة الفارق.

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