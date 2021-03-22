جماهير مانشستر يونايتد معجبة بالزي الجديد

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

أعرب مشجعو مانشستر يونايتد، عن إعجابهم وموافقتهم على أحدث زي لفريقهم، والذي سيتم ارتداؤه الموسم المقبل، في المباريات التي تقام خارج ملعبه. ووفقاً لصورة مسربة نشرها حساب Footy Headlines على تويتر، سيظهر التصميم باللونين الأزرق والأبيض على المجموعة البديلة لموسم 2021 ـ 2022، والذي يتشابه مع زي الفريق ما بين عامي 1990 ـ 1992، وحقق به مع مدربه السابق السير أليكس فيرجسون، كأس رابطة الأندية الإنجليزية 1992، بعد فوزهم على نوتنغهام فورست.

ويحتوي الطقم الجديد، على نفس شعار أديداس القديم، على عكس الخطوط الثلاثة الأكثر حداثة التي أصبحت مرادفة للمعدات الرياضية، ولم يوضع شعار برنامج TeamViewer، بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية مع شركة التكنولوجيا الألمانية، كراعٍ جديد لقميص النادي هذا الأسبوع، لتحل محل شيفروليه، بصفقة قيمتها 47 مليون جنيه إسترليني في الموسم.

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