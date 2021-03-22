«صاعقة» تُنهي حياة راكبة أمواج في الأولمبياد

المصدر: إعداد - فاتن صبح

لم يمهل القدر راكبة أمواج السلفادورية الأولى كاثرين دياز، لتحقيق أحلامها بالمشاركة في بطولة الألعاب الأولمبية مطلع الصيف، ولقيت حتفها مصابة بصاعقة جوية، أثناء القيام بالتمارين الاستعدادية.

ونعى اتحاد السلفادور للركمجة، دياز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: «بطلة عظيمة تمثل بلدنا رحلت»، مضيفاً: «نراك قريباً أيتها المحاربة العظيمة، السلفادور بحالة حداد».

ونشر موقع «غارديان» الإنجليزية، تفاصيل الحادث، فقال إنه عند بحيرة إلخونكو، وبالقرب من بيتها، كانت دياز البالغة من العمر 22 عاماً، قد بدأت بتمارينها المعتادة، حين ضربتها الصاعقة، وباءت محاولات فريق الإسعافات في إنعاشها بالفشل، فتوفيت.

وذكرت إحدى الصحف المحلية، أن تغير الطقس المفاجئ، أخذ رواد الشاطئ على حين غرة، حيث لم تكن العاصفة متوقعة، على حد قولها.

بدوره، أعرب الاتحاد الدولي للركمجة، عن تقديره لدياز، عبر منشور على «فيسبوك»، جاء فيه: «بقلوب حزينة، وصلنا خبر رحيل كاثرين دياز، سفيرة هذه الرياضة المليئة بالمرح والطاقة، اللذين كانا يجعلان من الركمجة مميزة وعزيزة علينا جميعاً».

يذكر أن كاثرين كانت تستعد لألعاب الاتحاد الدولي للركمجة، المزمع إجراؤه في مايو المقبل في السلفادور، حيث يتم على أساسه التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، المقررة في طوكيو.

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