شاهد.. كلب يقتحم ملعباً وينفذ ركلة ركنية في أوكرانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتحم كلب في لقطة طريفة ملعب مباراة فريق نيفا فينيتسا وضيفه كارباتي، القادم من مدينة لفيف، ضمن مباريات الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الثالثة الأوكراني لكرة القدم «المجموعة A»، وذلك أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وتفاجأ لاعب نادي كارباتي، أوليغ بيريزا، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة الـ 16 بدخول كلب إلى أرض الملعب، وبشكل سريع توجه نحو الكرة وحركها من مكانها بعد أن قام بشمها، فتدخل حكم الراية وأوقف المواجهة حتى خروج الزائر الغريب من ملعب المباراة.

وفاز فريق نيفا من مدينة فينيتسا على ضيفه كارباتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ورفع رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الأوكراني لكرة القدم «المجموعة A»، بحسب (آس).

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد فريق كارباتي عند 4 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر «قبل الأخير» في جدول ترتيب دوري الدرجة الثالثة الأوكراني لكرة القدم «المجموعة A».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز