"درون" تحمل رسالة خاصة توقف مباراة في الدوري الإسباني

المصدر: البيان الإلكتروني

سقطت أول أمس السبت طائرة بدون طيار "درون" على عشب ملعب سان ماميس أثناء مباراة أتلتيك بلباو وإيبار، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوقفت الطائرة المسيرة المباراة لبضع ثوان؛ وذلك بعد سقوطها في أرضية الملعب.

وأظهرت لقطات لمقطع مصور، نُشِرَ عبر منصات التواصل الاجتماعي، سقوط جسم غريب -تبين لاحقا إنه طائرة مسيرة- على أرضية الملعب، في آخر 20 دقيقة من عمر المباراة.

وحملت اللافتة برتقالية اللون عبارة «لا لليورو»، قبل أن يزيلها حكم المباراة في الدقيقة 68 من عمر اللقاء كي يخلي أرضية الملعب ويستأنف اللعب، بحسب "سبوتنيك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز