صلاح يخسر 10 ملايين يورو من القيمة السوقية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتل محمد صلاح لاعب ليفربول، المركز السابع في قائمة ضمت 50 لاعباً، أعتبرهم موقع "ترانسفير ماركت"، أكبر الخاسرين في تحديث القيمة السوقية للاعبي الدوري الإنجليزي خلال مارس الجاري.

وأشار الموقع إلى أن القيمة التسويقية للنجم المصري تراجعت 10 مليون يورو، وتوقع أن لا تتجاوز صفقة انتقاله 110 مليون يورو، إذا رغب في الرحيل عن ليفربول خلال الصيف المقبل.

والغريب أن أغلب التراجع في القائمة، كان للاعبي ليفربول، في ظل تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي بشكل لافت، وابتعاده عن دائرة المنافسة على الدرع الذي توج به الموسم الماضي.

فيما بين الموقع أن كل من ساديو ماني لاعب ليفربول، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، فقدا 20 مليون يورو، لتصبح قيمتهما التسويقية 100 مليون يورو.

وفقد لاعبا ليفربول روبرتو فيرمينو 17 مليون يورو، لتصل قيمته السوقية 55 مليون يورو، وأليسون، 15 مليون يورو، وأصبحت قيمته 65 مليون يورو، وتياجو، 13 مليون يورو، وأصبحت قيمته 35 مليون يورو.

كما فقد كاي هافرتز لاعب تشيلسي، 11 مليون يورو، وأصبحت قيمته السوقية الجديدة 70 مليون يورو، واحتل أليكس أوكسليد لاعب تشامبرلين، والمعار من ليفربول، المركز الأخير في القائمة بتراجع 4 ملايين يورو، لتصبح قيمته السوقية الجديدة، 20 مليون يورو.

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