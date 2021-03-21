مانشستر سيتي إلى نصف النهائي على حساب إيفرتون

المصدر: أ ف ب

تمسك مانشستر سيتي بتحقيق رباعية نادرة بفوزه الصعب على مضيفه إيفرتون 2-صفر، أمس، ليبلغ نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وانتظر مانشستر سيتي الدقائق الست الأخيرة ليحسم المباراة بهدفين سجلهما لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، مستغلاً كرة مرتدة من العارضة سددها المدافع الفرنسي إيميريك لابورت، ليتابعها برأسه داخل الشباك (84)، قبل أن يضيف البديل البلجيكي كيفن دي بروين الثاني في الدقيقة 90 إثر تمريرة من الإسباني رودري.

وكان سيتي بلغ نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث سيلتقي توتنهام في 25 أبريل المقبل على ملعب ويمبلي، كما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعته القرعة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، في حين ضمن بنسبة كبيرة إحراز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لتقدمه بفارق شاسع عن جاره مانشستر يونايتد.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا ستة تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، كان أبرزها عودة الجناح رحيم سترلينغ أساسياً للمرة الأولى، بعد جلوسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباريات الثلاث الأخيرة، كما عاد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس في حين أراح دي بروين.

في المقابل، شارك في صفوف إيفرتون الحارس الثالث البرتغالي الشاب جواو فيرجينيا (21 عاماً) بعد إصابة الحارس الأساسي جوردان بيكفورد ووصيفه السويدي روبن أولسن.

وكان الفريقان التقيا في الدوري في 17 فبراير الماضي على الملعب ذاته وخرج مانشستر سيتي فائزا 3-1.

واحتفظ مانشستر سيتي بالتالي بسجله خالياً من الهزائم خارج ملعبه في آخر 17 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، وحقق خلالها الفوز في 15 المباراة، وتعادل في اثنتين، علماً أن آخر خسارة له تعود إلى 21 نوفمبر عندما سقط أمام توتنهام صفر-2 في الدوري المحلي.

وعلى الرغم من استحواذ سيتي على الكرة بنسبة كبيرة بلغت 85% في إحدى مراحل الشوط الأول، فإنه لم يهدد مرمى إيفرتون كثيراً، وكانت أفضل فرصة له كرة قوية سددها سترلينغ من خارج المنطقة سيطر عليها فيرجينيا بسهولة.

ودخل إيفرتون أجواء المباراة تدريجياً، وكان نداً عنيداً للضيوف، وكانت أبرز فرصة له تسديدة المدافع الكولومبي العملاق ييري مينا، لكن الظهير الأيسر الأوكراني أولكسندر زينتشينكو أبعد كرته من على خط المرمى.

واستمرت أفضلية سيتي في الشوط الثاني، وسدد سترلينغ كرة خطيرة كان لها فيرجينيا بالمرصاد (72)، قبل أن يسدد فيل فودن بيسراه كرة مسحت القائم.

ثم حسم غوندوغان ودي بروين النتيجة في الدقائق الأخيرة.

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