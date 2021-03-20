فيديو مذهل لمحمد صلاح وهو يؤدي تدريبات خطرة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر حساب نادي ليفربول الإنجليزي على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك" فيديو لتدريب صعب للنجم المصري محمد صلاح، وذيله النادي بعبارة :" عمل رائع من صلاح.. بعض التدريبات من تدريبات الريدز اليوم".

وفي الفيديو ظهر النجم المصري وهو يقوم بالصعود على حائط خشبي باستخدام يديه وأداتين معدنيتين يثبتهما في تجاويف بالحائط، على طريقة توم كروز في أحد أجزاء سلسلة "مهمة مستحيلة" الشهيرة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

ولم يبد على ملامح وجه صلاح أي تعبيرات تنم عن المعاناة أو حتى الضيق خلال ممارسة التمرين العنيف.

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