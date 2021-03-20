بالفيديو.. أهداف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

المصدر: وكالات

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقع "تويتر"، مقطع فيديو لأهداف ريال مدريد وليفربول ضمن دوري أبطال أوروبا، حيث التقيا 6 مرات، وفاز كل منها في ثلاث مباريات.

وسيكون الفائز من المواجهة الإسبانية - الإنجليزية على موعد، في الدور نصف النهائي للبطولة، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، طرفي نهائي الموسم الماضي 2020، "للتشامبيونز ليغ".

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، المواجهة المرتقبة بين فريقي ريال مدريد وليفربول، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021).

وستقام مباراة الذهاب يوم 6 أبريل المقبل، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" معقل ريال مدريد، على أن يقام لقاء الإياب يوم 14 من الشهر نفسه، على ملعب ليفربول "أنفيلد".

وحدد "يويفا" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية المرموقة، حيث ستقام جولة الذهاب يومي 6 و7 أبريل، بينما ستقام جولة الإياب يومي 13 و14 أبريل.

في حين ستقام مباريات ذهاب الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ"، يومي 27 و28 أبريل المقبل، على أن تقام جولة الإياب يومي 4 و5 مايو القادم.

بينما ستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في تركيا، يوم 29 مايو 2021.

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