رونالدو يعد جمهور يوفنتوس بهذا الشيء قبل رحيله

المصدر: البيان الإلكتروني

وعد نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو جمهور فريقه بالعمل حتى اليوم الأخير للاحتفال مع هذا الجمهور، وسط أنباء عن قرب عودته إلى ريال مدريد.

وجاءت رسالة رونالدو عبر حسابه الرسمي على شبكة "انستغرام" حيث ارفقها بصورة تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي والتي حصلها عليها أمس.

وقال رونالدو:""أود أن أعد عالم يوفنتوس بأكمله بأننا سنواصل العمل حتى اليوم الأخير لأنه لا يزال بإمكاننا جميعا أن تكون لدينا أسباب للاحتفال بهذا الموسم".

وأضاف:" "لم يكن من الممكن أن أكون أكثر سعادة وفخرا بجائزة أفضل لاعب في العام التي حصلت عليها للمرة الثانية منذ وصولي إلى إيطاليا. شكرا جزيلا على هذا التقدير من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ويوفنتوس، وزملائي في الفريق، والمشجعين، موجها الشكر للجميع في النادي.

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