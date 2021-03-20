كلوب يصف مواجهة ريال مدريد في أبطال أوروبا بالصعبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب في حديثه لموقع ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه مع ريال مدريد في ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال كلوب : "القرعة مثيرة للغاية. ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد، ولكنني راض عن القرعة، لأنك عندما تنظر إلى الفرق الأخرى سترى أن جميعها تمتلك جودة عالية أيضا. أتطلع لهذه المواجهة بشدة".

وتابع: "لم يمر سوى عامين على آخر مباراة لنا ضد ريال مدريد. كانت ليلة صعبة بالنسبة لنا، لذا من الجيد أن نحظى بفرصة جديدة للعب ضدهم".

وأوضح المدرب الألماني قائلا: "أعلم أننا سنلعب في دور مختلف، ولا نعرف أين ستقام المباراتان (إمكانية نقلهما خارج إسبانيا وإنجلترا بسبب فيروس كورونا)، ولكن كل ذلك مقبول. إذا كان علينا اللعب في بودابست (المدينة التي استضافت مباراة ليفربول في الدور الماضي)، فلا بأس في ذلك ونحن نتقبل الأمر، وإذا كان بإمكاننا أن نلعب في ملعبنا آنفيلد، فسيكون هذا رائعا بكل تأكيد".

وأردف: "عندما كنت مدربا لبوروسيا دورتموند، كنا نواجههم (ريال مدريد) كل موسم تقريبا، سواء في دور المجموعات أو في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال. هم أو أرسنال. أما مع ليفربول، فكانت هناك مناسبة وحيدة. ستكون المواجهة القادمة هي الأولى لي ضدهم دون وجود كريستيانو رونالدو، وغاريث بيل، ولكن الفريق لا يزال يحتفظ بعدد كبير من اللاعبين الأساسيين، مثل سيرخيو راموس، ورافائيل فاران، وتوني كروس، ولوكا مودريتش، وكاسيميرو، وداني كارفاخال، وكريم بنزيما، بالإضافة إلى وجود عدد لا بأس به من اللاعبين الشباب الواعدين".

ومن المنتظر أن يحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد، في مواجهة الذهاب أحد يومي 6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على أرض "الريدز"، أحد يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ المباراة النهائية لنسخة موسم 2017-2018، في العاصمة الأوكرانية كييف، التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز