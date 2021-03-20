السجن 8 سنوات لسارق بطاقة رياض محرز المصرفية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشقت صحيفة (ذا صن) عن صدور حكم بـ8 سنوات و3 أشهر سجناً، على محتال صرف أكثر من 175 ألف جنيه استرليني، باستخدام بطاقة مصرفية تخص لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز.

وكان المحتال قام بسرقة 175.830 جنيهاً إسترلينياً، من البطاقة المصرفية للجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وأنفق جزءاً مما سرقه في رحلة قيمتها 20 ألف جنيه إسترليني إلى إيبيزا، وفي المقامرة، وفي تناول الطعام في مطاعم وجبات سريعة شهيرة، وأيضاً في مطعم شهير في لندن، حتى أنه أنفق 1400 جنيه إسترليني، على شراء زوج واحد من بنطلون من أرماني.

واستغرق الأمر خمسة أسابيع، حتى أدرك محرز نجم كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي كان يلعب مع ليستر سيتي في ذلك الوقت، أنه تمت سرقة الأموال، وقام بحجب البطاقة التي احتال عليها سائق الشاحنة شريف محمد (32 عاماً)، في عام 2017، وتم إطلاق سراح المحتال بكفالة قبل النطق بالحكم القاسي.

وجاء الاحتيال بعد أن قام شخص تظاهر بأنه محرز، بالاتصال بباركليز لطلب بطاقة جديدة باسم لاعب كرة القدم، وفقاً للصحيفة الإنجليزية، حيث ادعى شريف من إيست هام، أنه كان يعمل نيابة عن موظفي البنك الذين سمحوا له بعد ذلك باستخدام البطاقة، على الرغم من أنه قيل إنه لا يوجد دليل يدعم ذلك.

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