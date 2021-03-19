بايرن ميونيخ يرفض سفر ليفاندوفسكي إلى بريطانيا

المصدر: أ ف ب

لن يسمح بايرن ميونيخ بطل المانيا واوروبا لهدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه النمسوي دافيد ألابا الالتحاق بمنتخبي بلديهما لمواجهة انجلترا واسكتلندا تواليًا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسبب الحجر الالزامي عند عودتهما.

وقال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالح حميدزيتش على هامش قرعة ربع نهائي دوري الابطال التي اوقعت بطل أوروبا ضد باريس سان جرمان الفرنسي في إعادة لنهائي العام الماضي "إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، وسيجبر العائدون من انجلترا الخضوع للحجر الصحي، فلن نسمح لليفاندوفسكي بالسفر".

ووفقًا للقوانين السارية حاليًا في ألمانيا، يخضع الأشخاص الذين يصلون من منطقة خطر خارج الاتحاد الأوروبي، بما فيها المملكة المتحدة، للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

تم منح إعفاء اللاعبين الألمان الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل شروط صارمة للغاية لناحية إجراء فحوصات كوفيد-19 وتدابير العزل الذاتي خارج التدريبات والمباريات.

لكن هذا الاستثناء الذي سمحت به السلطات المحلية في دويسبورغ حيث تلعب ألمانيا مباراتين على أرضها، لا ينطبق على مدينة ميونيخ.

وتلتقي بولندا مع انجلترا في 31 مارس فيما تواجه النمسا مضيفتها اسكتلندا في 25 منه ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

لكن سيتمكن ليفاندوفسكي وألابا من الالتحاق بمنتخبيهما لمباريات أخرى في مارس ضمن التصفيات، والتي لا تتضمن السفر إلى دول مصنفة في منطقة "خطرة".

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