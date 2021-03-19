سانشيز يدير ظهره لـ«الأسود الثلاثة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

فشلت إنجلترا، في محاولة أخيرة لإقناع، روبرت سانشيز، بإدارة ظهره لإسبانيا، التي نجحت في خطف الحارس، وإقناعه بتمثيل منتخبها أول مرة قبل تصفيات كأس العالم ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو، بعدما قدم حارس فريق برايتون.

وعد موقع «سبورت ميل»، أن قرار سانشيز بقبول استدعاء إسبانيا، مخيباً آمال غاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، الذي أراده أن يمثل «الأسود الثلاثة»، وكان حريصاً أيضاً على اختيار اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

وأشار الموقع إلى أن محاولة إقناع سانشيز، باختيار «الأسود الثلاثة» على إسبانيا، جرت الأسبوع الماضي في توقيت متأخر، ليأخذ الحارس قراره بتمثيل الدولة التي ولد فيها.

وولد سانشيز في قرطاجنة، رغم أنه انتقل وعاش في إنجلترا منذ أن كان في عمر 15 عاماً، ولم يتم استدعاؤه للمشاركة الدولية حتى هذا الأسبوع، إذ وضعه أداؤه الرائع، على رادار كل من منتخبي إسبانيا وإنجلترا، قبل أن يفوز منتخب «ماتادور» بخدماته الدولية.

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