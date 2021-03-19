ماذا قال لابورتا في حفل تنصيبه رئيساً لبرشلونة عن مستقبل ميسي وكومان؟

المصدر: البيان الإلكتروني

شدد خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، خلال خطابه في حفل تنصيبه رئيسا لبرشلونة، أمس الأربعاء، على ثقته في مدرب "البارسا"، رونالد كومان، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه لإقناع نجم الفريق، ليونيل ميسي، بالبقاء وتجديد عقده.

وقال لابورتا: "الله وحده يعلم ما يتطلبه الأمر للوصول إلى هنا، وهذه العبارة قالها (أسطورة برشلونة الراحل) يوهان كرويف، ولم يشر إلى المال فقط، وأواجه أنا هذه المرحلة بتواضع وكرم وشجاعة وبدون كوارث، ودائما بتفاؤل".

وأضاف: "برشلونة عائلة عظيمة، وفيكتور فونت وتوني فريسكا (منافساه في الانتخابات) هنا يثبتان ذلك، شكرا لأعضاء فريق حملتي الانتخابية الذين قاموا بعمل جيد للغاية، وأتمنى أن تكون مرحلة رائعة".

وأردف لابورتا: "الوضع الاقتصادي للنادي يولد القلق، والأولوية بالنسبة لنا أن نعيد القوة الاقتصادية مرة أخرى، وقلب وضع الفريق الأول، وجلب المحترفين، وهذا الأمر لا يخيفنا، وسنتخذ قرارات شجاعة إذا لزم الأمر".

ووجه لابورتا رسالته لرونالد كومان، مدرب الفريق الأول، الذي كان ضمن الحاضرين: "لديك ثقة هذا المجلس، لقد تحسن الفريق وعلينا أن نحاول الفوز مرة أخرى، إذا استعدنا مستوانا الاقتصادي سنكون قادرين على المنافسة مرة أخرى بدوري الأبطال".

وزاد لابورتا: "يمكننا الفوز بالليغا والكأس، وأنا أتحدث عن كرة القدم، لكن أيضا لدينا فرق ناجحة مثل فريق السيدات، وكرة السلة، وكرة اليد، والهوكي، وسنواصل بذل قصارى جهدنا".

وعن ميسي، الذي كان ضمن الحاضرين أيضا، والذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل، نقلت "روسيا اليوم" عن لابورتا قوله: "بالتأكيد لن نترك ميسي يرحل، حتى في ظروف ذلك الوباء (فيروس كورونا)، سنحاول إقناعه وسأفعل ما بوسعي، وهو يعرف ذلك".

وأوضح: "سنحاول الحفاظ على استمراره لأنه أفضل لاعب في التاريخ، وتعرف مدى حبي لك، وبرشلونة يحبك كثيرا".

واختتم خطابه، قائلا: "أتحمل المسؤولية والالتزام بالقيادة القوية، وسندافع عن النادي لأن ذلك ضروري، ففي العام 2003 رأيت والدي لأول مرة والدموع في عينه، فهو من مشجعي النادي، وعلمني حب برشلونة، وأتمنى أن نكون جميعا مثالا لأطفالنا والأجيال القادمة، يحيا برشلونة وتحيا كتالونيا".

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