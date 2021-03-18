رونالدو يقنع البرتغاليين بالتدريب في ضيافة يوفنتوس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أقنع كريستيانو رونالدو، مسؤولي الكرة البرتغاليين، بنقل مباراة منتخب البرتغال المقبلة في تصفيات كأس العالم إلى ملعب أليانز في تورينو، بحسب تقارير إيطالية، مع حرص نجم يوفنتوس على تدريب منتخب بلاده في مركز كونتاسا الرياضي بالنادي.

ووفقاً لصحيفتي «توتو سبورت» و«لاغازيتا دييلو سبورت» الإيطاليتين، فإن رونالدو كان له دور كبير في قرار الاتحاد بالانتقال إلى تورينو، بعدما أعجب اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، بقاعدة تدريب اليوفنتوس، ويتكون المركز الذي تبلغ مساحته 59500 متر مربع، وتم افتتاحه عام 2018، من 4 ملاعب تدريب، وصالة رياضية، ومسبح وغرف للعلاج الطبيعي، وهو موطن للفريق الأول وفريق تحت 23 سنة بالنادي الإيطالي الملقب بـ«السيدة العجوز».

وعلى مقربة من ملعب التدريب، يقع فندق مملوك لليوفنتوس، ويقال إنه سيستضيف منتخب البرتغال أيضاً، خلال فترة وجوده في تورينو، حيث يتدرب منتخب البرتغال في قاعدة كونتيناسا يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قبل مواجهة أذربيجان في ملعب أليانز أرينا يوم الأربعاء، ثم يتدرب الفريق مرة أخرى يوم الخميس، قبل السفر إلى بلغراد لمواجهة صربيا.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، منحت البرتغال إذناً لتغيير موقع مباراتها المؤهلة ضد أذربيجان من لشبونة إلى تورينو، وسط مخاوف من عدم مشاركة نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مع البرتغال، والموجودة على قائمة المملكة المتحدة الحمراء، بسبب «كوفيد 19».

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